رسميًا.. نيوكاسل يتعاقد مع يوشينوري موتو أول ياباني في تاريخ النادي

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ضم المهاجم الياباني يوشينوري موتو من ماينتس لمدة أربع سنوات.

وأصبح يوشينوري موتو أول لاعب ياباني في تاريخ نيوكاسل.

وكان نيوكاسل قد أعلن الأسبوع الماضي أنه توصل إلى اتفاق مع النادي الألماني للتعاقد مع موتو الذي كان ضمن تشكيلة اليابان في كأس العالم الأخيرة.

وتمت الصفقة اليوم الخميس بعد حصول اللاعب على تصريح العمل، وقدّرت وسائل إعلام بريطانية قيمة صفقة انتقال موتو بنحو 9.5 مليون جنيه إسترليني (12.40 مليون دولار).

وقال موتو:”يشرفني أن أكون بين صفوف هذا النادي الكبير، وأتمنى أن أحقق نتائج جيدة، ولهذا السبب انتقلت إلى الفريق، وأرغب بتقديم أداء جيد، وتخليد اسمي في تاريخ نيوكاسل”.

Here’s what Yoshinori Muto had to say after becoming Newcastle United’s fifth signing of the summer.

