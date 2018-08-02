لاكازيت مهاجم آرسنال يتطلع لتجاوز معاناته في الموسم الماضي

ردَّ ألكسندر لاكازيت مهاجم نادي آرسنال على تعرضه للانتقادات بسبب أدائه الضعيف خلال موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقال إنه تعلّم مما سبق، ويتطلع لتحسين مستواه في الموسم الجديد.

وانضم اللاعب الفرنسي الدولي إلى آرسنال في صفقة قياسية للنادي العام الماضي، وأحرز 17 هدفًا في 39 مباراة في جميع المسابقات، ما تسبب بتعرّضه لانتقادات من بعض النقاد والمشجعين.

وقال لاكازيت:”لا يهمني كيف يحكم الناس عليَّ، وأعرف أن آرسنال يسعده بقائي، وكذلك زملائي في الفريق، وهذا أهم شيء، وانتهى الموسم وبالنسبة لي وأصبح ماضيًا، وبالطبع أشعر بإحباط عندما لا أحرز أهدافًا لكن الموسم انقضى، وكان أول موسم لي، لذلك لا أريد أن أقسو على نفسي حتى لو كنت راغبًا بتسجيل المزيد من الأهداف، وتعلّمت مما مضى، والآن أنا سعيد لبدء موسم جديد”.

وانضم المهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ إلى آرسنال قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني في يناير/ كانون الثاني الماضي، ورأى كثيرون أن هذه الخطوة جاءت بسبب تواضع أداء لاكازيت، لكن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا رفض ذلك.

وقال لاكازيت:”لم أقل أبدًا أن انضمام أوباميانغ كان سيئًا بالنسبة لي، والصحافة هي التي قالت ذلك، وشعرت بسعادة لأنني أعرف أن بإمكاني اللعب معه، ولا أراه منافسًا، بل هو زميل في الفريق، لذلك كنت سعيدًا بضمه”.

وقدّم لاكازيت وأوباميانغ أداءً مثيرًا للإعجاب خلال فترة استعدادات آرسنال للموسم الجديد، ويأمل اللاعبان بمواصلة الأداء القوي حين يواجه الفريق اللندني منافسه مانشستر سيتي حامل اللقب في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز في 12 أغسطس/ آب.