ضربة قوية لليستر سيتي قبل مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

قال كلود بويل مدرب ليستر سيتي إنه من المرجح أن يفتقد خدمات الثنائي جيمي فاردي وهاري ماغواير في مباراة مانشستر يونايتد في افتتاح منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للمسوم الجديد 2018/2019، في العاشر من أغسطس الحالي.

وغاب المهاجم فاردي والمدافع ماغواير عن تدريبات ليستر سيتي، لحصولهما على إجازة عقب المشاركة مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2018.

وقال بويل للصحفيين: “إذا كنا نتحلى بالجدية أعتقد أنه لن يكون بوسعهما اللعب في المباراة الأولى وبعد المران لمدة 5 أيام فقط”.

وأضاف “لا نتعجل مشاركة اللاعبين. من المهم العمل بعد كأس العالم، لكن من المهم العودة للفريق والشعور بأجواء النادي والتشكيلة”.

وتابع بويل “بكل تأكيد ندرك قيمة جيمي وهاري لنا لكننا نريد الحفاظ عليهما”.

وكان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، قد أكد أنه سيفتقد أيضًا عدة لاعبين بسبب حصولهم على راحة عقب المشاركة في كأس العالم.

ووصل منتخب إنجلترا إلى نصف النهائي، ثم احتل المركز الرابع في مونديال 2018.