يورغن كلوب يكشف عن أول مباراة سيشارك فيها الحارس أليسون باكير مع نادي ليفربول

قال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إن حارسه البرازيلي أليسون باكير سيخوض مباراته الأولى مع الفريق عندما يلتقي الريدز منافسه نابولي الإيطالي، في مباراة ودية استعدادًا للموسم المقبل يوم السبت.

وكان ليفربول تعاقد مع حارس المنتخب البرازيلي من روما الإيطالي مقابل 72.5 مليون يورو (84 مليون دولار)، ليصبح أغلى حارس في تاريخ كرة القدم.

وبدأ باكير البالغ من العمر 25 عامًا المران مع ليفربول الأسبوع الحالي بعد حصوله على فترة راحة عقب مشاركته مع البرازيل في كأس العالم 2018.

ونقل الموقع الرسمي لليفربول على الإنترنت عن كلوب قوله: “من المرجح جدًا (مشاركته). لا يجب أن نهدر الوقت”.

“سيكون بذلك شارك في المران لمدة 5 أو 6 أيام منذ التحاقه بالفريق”.

يشار إلى أن كلوب قال بعد التعاقد مع باكير، إنه سيكون الحارس الأول للريدز، علمًا أن ليفربول يستضيف منافسه ويستهام يونايتد في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز يوم الـ 20 من أغسطس الحالي.