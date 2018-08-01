كورتوا يهدد تشيلسي بالانتقال مجانًا إلى ريال مدريد

ذكرت صحيفة “صن” البريطانية، أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا أبلغ ناديه تشيلسي بضرورة بيعه الصيف الحالي بدلًا من الرحيل مجانًا الموسم المقبل، وذلك لتحقيق رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد.

ويتبقى 9 أيام على غلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي، قبل انطلاق الموسم الحالي، والذي يتم تطبيقه للمرة الأولى هذا الموسم قبل انطلاق الموسم، بدلًا من الانتظار حتى نهاية أغسطس/آب.

ويسعى تشيلسي جاهداً لإقناع كورتوا رفض العرض الذي تقدَّم به ريال مدريد وتوقيع عقد جديد طويل الأجل مع النادي، لكن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا أبلغ تشيلسي بأنه لن يوقع عقدًا جديدًا حال عدم رحيله الشهر الحالي.

وقرر حارس مرمى أتلتيكو مدريد السابق البقاء في النادي العام المقبل في حال عدم رحيله والانتقال لريال مدريد مجانًا دون أن يستفيد تشيلسي من بيعه.

ووضع هذا الشرط تشيلسي في موقف صعب، إذ يتبقى أمامه تسعة أيام فقط ليقرر بيع كورتوا وشراء حارس جديد أو الإبقاء عليه ورحيله مجانًا الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة ذاتها، إن جزءًا من المشكلة هو النادي الذي لا يرغب في إنفاق أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني على حارس جديد؛ ما يجعله يتخبط خلال فترة الانتقالات من أجل محاولة تخفيض سعر أحد الحراس، لكنه يخسر في النهاية مثلما حدث مع أليسون بيكر الذي انتقل إلى ليفربول.

ويقول الإيطالي ماوريتسيو ساري، المدير الفني الجديد لتشيلسي، إنه يريد فرصة للحديث مع كورتوا وجهًا لوجه؛ لإقناعه بأن تشيلسي أفضل مكان له خلال السنوات الخمس المقبلة.

لكن حارس المرمى لن يعود للتدريبات قبل الأسبوع المقبل، أي قبل يومين فقط من غلق باب الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى يناير/ كانون الثاني المقبل.

ومن المفهوم أن كورتوا قد أوضح أنه لا شيء سيغير رأيه ويقنعه بالتوقيع على عقد جديد مع تشيلسي، لأنه يريد الرحيل إلى مدريد للبقاء إلى جوار أسرته.

كما أن صراعات تشيلسي في الدوري الموسم الماضي، والفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا من الأمور التي تساهم في قرار اللاعب بالرحيل.

لكن في الأساس، فإن كورتوا يريد العودة لمدريد للبقاء إلى جوار طفليه اللذين يتم تربيتهما في مدريد بواسطة صديقته السابقة.

يريد كورتوا أن يكون قريبًا منهما في أقرب وقت ممكن، ومن الأفضل هذا الصيف، وسيكون السيناريو الأسوأ بالنسبة له هو الانتظار لمدة عام آخر.