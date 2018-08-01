مورينيو: لوكاكو سيعود مبكرًا لمساعدة مانشستر يونايتد

كشف جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، أن روميلو لوكاكو، مهاجم بلجيكا، قطع إجازته وسينضم للفريق قبل بداية مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودعا مورينيو لاعبيه الذين شاركوا في كأس العالم إلى تقليص عطلتهم بعد النهائيات التي اختتمت الشهر الماضي من أجل مساعدة يونايتد، الذي يعاني -أيضًا- من الإصابات، على تجنُّب بداية سيئة لمشواره في الدوري.

وسينضم مبكرًا بالفعل ثنائي منتخب إنجلترا فيل جونز وماركوس راشفورد، وتلقى يونايتد دفعة من قرار لوكاكو مع استعداده لاستضافة ليستر سيتي في مباراته الأولى في الدوري في العاشر من أغسطس/ آب.

وقال مورينيو بعد فوز يونايتد 2-1 على ريال مدريد في كأس الأبطال الدولية الودية، فجر الأربعاء: “لدينا (فيكتور) ليندلوف الذي بدأ المران قبل يومين”.

وأضاف: “أعطى راشفورد وجونز ولوكاكو ثلاثة أيام من عطلاتهم للفريق وسيعود الثلاثة مبكرًا من أجل محاولة أن يكونوا متاحين للمشاركة”.

وأشاد المدرب البرتغالي بالجهد الذي بذله لاعبوه الكبار في فترة الإعداد للموسم الجديد لكنه أكد أن المباريات الودية لم تكشف عن أي شيء جديد من الناحية الإستراتيجية.

وقال مورينيو: “حاول اللاعبون القيام بكل شيء، بذلوا كل ما في وسعهم، يعرفون أن عليهم القتال من أجل تحقيق أفضل نتيجة، لكن من الناحية الخططية هذا لا يعني شيئًا”.

وفاز يونايتد باثنتين من مبارياته الخمس الودية استعدادًا للموسم الجديد حتى الآن، ويتوق لبداية جيدة في سعيه للفوز بألقاب هذا الموسم.

لكن مورينيو لم يكن واثقًا من عودة أنطوني مارسيال في الوقت المناسب لخوض مباراة الفريق الودية الأخيرة أمام بايرن ميونيخ، بعدما ترك المهاجم الفرنسي جولة يونايتد الأمريكية مبكرًا من أجل حضور ولادة ابنته.