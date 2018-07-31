الاتحاد الإنجليزي يقر عقوبات جديدة للمدربين.. تعرّف عليها

أعلن الاتحاد الانجليزي اليوم الثلاثاء أن المدربين في كرة القدم الإنجليزية سيواجهون عقوبات بالإنذار أو الطرد بداعي سوء السلوك داخل المنطقة الفنية خلال المباريات في الموسم الجديد.

وسيتم إشهار بطاقات صفراء وحمراء للمدربين في منافسات كأس الاتحاد ودوري الدرجات الثانية والثالثة والرابعة وكأس الرابطة، لكن هذه القاعدة لن تنطبق على منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز إذ سيتم الاكتفاء بتوجيه تحذيرات شفهية للمدربين ومساعديهم.

ويأتي هذا القرار بعد مراجعة قامت بها الجهات المسؤولة عن اللعبة في إنجلترا.

وأضاف الاتحاد الانجليزي لكرة القدم أن “تحذيرًا أوليًا سيوجه للأشخاص الموجودين في المنطقة الفنية بسبب أي لغة أو اشارة مسيئة تجاه الحكام.

وهناك تصرفات أخرى “غير لائقة” تستدعي توجيه إنذار أو تحذير بينها ركل أو إلقاء زجاجات مياه أو المعاطف أو أشياء أخرى كوسيلة للاعتراض كما تتضمن التصفيق بطريقة ساخرة.

وسيتم إيقاف أي شخص يتم تحذيره أربع مرات لمباراة واحدة.

أما الشخص الذي سيتم تحذيره ثماني مرات فإنه سيتعرض للإيقاف مباراتين بينما سيتم إيقافه ثلاث مباريات حال حصوله على 12 تحذيرًا.

وسيوجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامًا بسوء السلوك لكل من يحصل على 16 تحذيرًا وستحدد لجنة تأديبية العقوبات اللاحقة.