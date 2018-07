مانشستر سيتي يضم المدافع الهولندي ساندلر

أعلن مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدافع فيليب ساندلر من نادي جفوله المنتمي لدوري الدرجة الأولى الهولندي.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا مع منتخب هولندا تحت 20 عامًا، وهو خريج أكاديمية أياكس أمستردام، ويمكنه اللعب في قلب الدفاع، أو كلاعب وسط مدافع، ولم يكشف مانشستر سيتي عن تفاصيل مالية، لكن وسائل إعلام قدّرت الصفقة بنحو ثلاثة ملايين يورو (3.51 دولار). وذكرت تقارير أن سيتي قد يُعير ساندلر لأحد أندية هولندا.

City are delighted to confirm the signing of Dutch defender Philippe Sandler. #WelcomePhilippe https://t.co/P3ogNBKr5D

— Manchester City (@ManCity) July 31, 2018