مانشستر سيتي يضم المدافع الهولندي ساندلر

مانشستر سيتي يضم المدافع الهولندي ساندلر

#إرم_سبورت

المصدر: رويترز

أعلن مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدافع فيليب ساندلر من نادي جفوله المنتمي لدوري الدرجة الأولى الهولندي.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا مع منتخب هولندا تحت 20 عامًا، وهو خريج أكاديمية أياكس أمستردام، ويمكنه اللعب في قلب الدفاع، أو كلاعب وسط مدافع، ولم يكشف مانشستر سيتي عن تفاصيل مالية، لكن وسائل إعلام قدّرت الصفقة بنحو ثلاثة ملايين يورو (3.51 دولار). وذكرت تقارير أن سيتي قد يُعير ساندلر لأحد أندية هولندا.

وهذه ثالث صفقة يبرمها سيتي قبل انطلاق الموسم الجديد بعد التعاقد مع المهاجم رياض محرز، وكلاوديو غوميز، لاعب الوسط المدافع.

وسيواجه سيتي منافسه تشيلسي بطل كأس الاتحاد الأحد المقبل على لقب درع المجتمع قبل أن يواجه فريق المدرب بيب غوارديولا منافسه آرسنال في مستهل الموسم الجديد في 12 أغسطس/ آب.

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