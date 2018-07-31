تصرف غريب من ويليان يثير الشكوك حول بقائه مع تشيلسي

لم يلتحق البرازيلي ويليان بمعسكر فريقه تشيلسي رغم انتهاء فترة العطلة الممنوحة للاعب، بعد مشاركته رفقة منتخب بلاده البرازيل في كأس العالم روسيا 2018.

وكان من المفروض أن يلتحق ويليان بتدريبات تشيلسي يوم الجمعة الماضي، لكنه أخبر إدارة الفريق بوجود مشاكل تتعلق بتجديد جواز سفره.

ويثير تأخر ويليان عن تدريبات تشيلسي الشكوك حول مستقبله، رغم كونه صرح مؤخرًا بسعداته في لندن وبرغبته في البقاء، لكنه تلقى عروضًا من عدة فرق أبرزها برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد.

ويخشى تشيلسي تكرار تجربة المهاجم البرازيلي الأصل الإسباني الجنسية دييغو كوستا الذي تأخر الموسم الماضي في البرازيل، وكانت سببًا في خلاف مع المدرب السابق الإيطالي أنطونيو كونتي وهو ما أدى لرحيله نحو أتلتيكو مدريد.

وأكدت قناة ” سكاي سبورت ” أن إدارة تشيلسي منحت اللاعب موافقة على التأخير، لكن شريطة العودة الأربعاء لتدريبات الفريق.