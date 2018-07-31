مورينيو يثق في ضم لاعب جديد لمانشستر يونايتد قبل غلق باب القيد

يثق جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد في أن النادي سيضم لاعبًا واحدًا جديدًا ـ على الأقل ـ قبل انتهاء فترة الانتقالات في التاسع من أغسطس آب.

وأعرب مورينيو عن أمله في ضم لاعبين اثنين بعد خسارة يونايتد 4-1 أمام ليفربول في كأس الأبطال الدولية الودية يوم السبت الماضي، في الولايات المتحدة لكنه يقول الآن إن التعاقد مع لاعب واحد هو الأكثر ترجيحًا.

وأبلغ مورينيو محطة بي.إن سبورتس التلفزيونية “أنا واثق أنني سأحصل على لاعب جديد، لكني أعتقد أنني لن أحصل على لاعبين اثنين، وهو أمر ليس سيئًا. في كل فترة إعداد يحدث الأمر نفسه في كل نادٍ يرغب مدربه في المزيد.

“إنها طبيعتنا، يرغب المرء دائمًا في المزيد من أجل فريقه، لكن قرارات النادي تكون مختلفة وفي المعتاد لا تحصل على ما تريده، وهذا حدث في مسيرتي بأكملها”.

وأضاف “لذا إذا حصلت على لاعب واحد قبل نهاية الانتقالات سأكون سعيدًا”.

وواجه يونايتد صعوبات في فترة الإعداد للموسم الجديد، واستنزفت تشكيلته بسبب الإصابات وخلود لاعبين بارزين للراحة بعد كأس العالم في روسيا. وتحقق انتصاره الوحيد في فترة الإعداد على ميلانو الأسبوع الماضي.

وأدت العروض المتذبذبة ليونايتد؛ لأن يبدي مورينيو إحباطه في العديد من المناسبات، خلال جولة الفريق الأمريكية بما في ذلك انتقاد لاعبين معينين وعدم تعاقد النادي مع لاعبين جدد.

لكن الحارس لي غرانت نفى أن يكون مورينيو غير سعيد بتشكيلته.

وأبلغ غرانت سكاي سبورتس “الأجواء داخل المعسكر إيجابية للغاية. الرسائل التي نحصل عليها من المدرب إيجابية، وهذا مهم لنا من أجل المضي قدمًا”.

ويلتقي يونايتد مع ريال مدريد بطل أوروبا وبايرن ميونخ بطل ألمانيا في مباراتيه الوديتين التاليتين قبل أن يستضيف ليستر سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز في العاشر من أغسطس آب.