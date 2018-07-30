ليس بينها ويليان.. هذه أهداف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن ريال مدريد نفى اهتمامه بضم البرازيلي ويليان من تشيلسي، حسب ما ذكرت تقارير إعلامية بريطانية، وأنه لم يتقدم بعرض يبلغ 110 ملايين جنيه إسترليني لضم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والنجم البرازيلي.

وبحسب الصحيفة المقربة من ريال مدريد، فإن الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا يبقى الهدف لريال مدريد ويأمل في حسم الصفقة ما بين 30 و35 مليون يورو في الأيام القادمة.

وأكدت “ماركا” أن إدارة ريال مدريد تهتم أيضًا بالبلجيكي إيدن هازارد نجم تشيلسي والمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي هداف إنتر ميلان، لكنهما صفقتان يكلفان أكثر من 100 مليون يورو لكل منهما وهو مبلغ لا تبدو إدارة فلورنتينو بيريز مستعدة لدفعه.

وينتظر ريال مدريد نهاية الفترة الإعدادية التي تنطلق بلقاء مانشستر يونايتد، الأربعاء القادم، في كأس الأبطال ليقرر في شأن أولوية التعاقدات ما بين مهاجم هداف ونجم كبير.

ورغم رحيل النجم الكبير البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، لم يتعاقد ريال مدريد مع لاعبين جدد باستثناء الحارس الأوكراني أندري لونين والتحاق البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور مهاجم فلامينغو بالفريق بعد إكماله 18 عامًا.