فولهام الإنجليزي يضم الكرواتي ميتروفيتش بشكل نهائي

أعلن نادي فولهام الإنجليزي الممتاز، اليوم الإثنين، أنه تعاقد مع اللاعب الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش بشكل نهائي.

وكان لميتروفيتش دور مهم في صعود فولهام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل 12 هدفًا للفريق.

وانضم المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا، في يناير الماضي، ووقّع عقدًا لمدة 5 أعوام.

وقال مالك النادي توني خان: “يسعدني استمرار ألكسندر ميتروفيتش مع النادي”.

وأضاف: “لعب ميتروفيتش دورًا بطوليًا في صعود الفريق إلى الدوري الممتاز، كافح مع الفريق من البداية. وكانت رغبتنا دومًا هي التعاقد معه بشكل دائم وأبلغته بذلك بعد نهائي ملحق الصعود في ويمبلي. ويسعدني إعلان ذلك رسميًا اليوم”.

من جهته، قال ميتروفيتش: “أنا سعيد جدًا وفخور بأنني أصبحت رسميًا لاعبًا في فولهام. أكاد أطير من الفرحة”.

وواصل: “أحب الجماهير فهم رائعون وتربطني علاقة قوية معهم”.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية، لكن شبكة “سكاي سبورتس” قالت إن الناديين اتفقا على 22 مليون جنيه إسترليني (28.89 مليون دولار) لضم ميتروفيتش، وقد ترتفع إلى 27 مليون إسترليني طبقًا لبنود أخرى.