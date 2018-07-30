جوزيه مورينيو حارسًا للمرمى في مواجهة 50 طفلًا (صور)

ابتسم جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي أخيرًا خلال تصوير إحدى حلقات برنامج كوميدي أمريكي مع الأطفال، حيث ارتدى قفازًا ووقف حارسًا للمرمى في مباراة ضمت العديد من الأطفال.

ويعاني مورينيو خلال الجولة الخارجية الحالية للنادي في الولايات المتحدة من نقص اللاعبين المتاحين أمامه بعد حصول العديد منهم على إجازة عقب كأس العالم فضلًا عن قلة التعاقدات الجديدة هذا الصيف عكس ما حدث الموسم الماضي.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن المدير الفني البرتغالي تمكن من طوي صفحة القلق على استعداد فريقه للموسم الجديد وابتسم أخيرًا خلال لقاء مع الممثل التلفزيوني جيمس كوردن داخل معسكر مانشستر يونايتد التدريبي.

وصوّر كوردن حلقة جديدة من برنامجه الشهير في معسكر مانشستر يونايتد بحضور العديد من الأطفال ومورينيو ولاعبيه خوان ماتا وأندير هيريرا وكريس سمولينغ.

وواجه مورينيو ولاعبوه نحو 50 طفلًا صغيرًا وخاضوا مباراة في كاليفورنيا بينما ارتدى كوردن سروال فريقه المفضل ويستهام.

وحاول لاعبو مانشستر يونايتد الثلاثة قطع الكرة من الأطفال بينما تفرغ مورينيو لحراسة المرمى، لكن كوردن سجل هدفًا في شباك مدرب ريال مدريد السابق.