إدارة مانشستر يونايتد تدعم جوزيه مورينيو رغم انتقاداته العلنية

تدعم إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي مدرب الفريق، البرتغالي جوزيه مورينيو، رغم الانتقادات العلنية التي وجهها بسبب عدم التعاقد مع لاعبين كبار في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة “غارديان” البريطانية، فإن إدارة مانشستر يونايتد تدعم مورينيو رغم انتقاداته وتذمره المتواصل من حاجته إلى اللاعبين، خاصة تأخر عودة لاعبي مانشستر يونايتد الذين شاركوا في كأس العالم 2018.

ويقضي عدد من لاعبي مانشستر يونايتد إجازة بعد مشاركتهم في كأس العالم وبينهم الفرنسي بول بوغبا والبلجيكي روميلو لوكاكو.

ويرغب مورينيو في التعاقد مع مهاجم ولاعب وسط، ويأمل أن يضم الكرواتي إيفان بيريزيتش من إنتر ميلان، الذي كان هدفًا للفريق منذ الصيف الماضي، وهاري ماغوير من ليستر سيتي.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع لي غرانت وديوغو دالوت وفريد، وهو ما أثار غضب مورينيو.

ويأتي تقرير “غارديان” عن دعم الإدارة مناقضًا لصحيفة “مترو” التي قالت إن إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي للنادي، رفض فكرة الإنفاق بشكل كبير هذا الصيف، وأبلغ مورينيو أنه يجب عليه البيع قبل أن يتمكن من الشراء.