مانشستر سيتي يكشف رسميًا تفاصيل إصابة رياض محرز وجاهزيته للمباريات

كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن مدى تأثير إصابة الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب الفريق، على مستواه ومسيرته مع النادي خلال الفترة المقبلة.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي، اليوم الإثنين: “تم منح رياض محرز الضوء الأخضر للعودة إلى تدريبات مانشستر سيتي، هذا الأسبوع، بعد خضوعه للفحوصات اللازمة”.

وأضاف: “اللاعب يعاني من كدمة على مستوى الكاحل، ويستطيع العودة إلى التدريبات في وقت لاحق، خلال هذا الأسبوع، وقد يكون جاهزًا أمام تشيلسي 5 أغسطس المقبل، في مباراة الدرع الخيرية”

وكان اللاعب الجزائري قد تعرض لإصابة في الشوط الأول أمام بايرن ميونخ، في آخر وديات الفريق السماوي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث خرج على إثرها من الملعب.

وأظهرت بعض الصور محرز وهو يرتدي حذاءً وقائيًا في قدمه اليسرى، عند عودته إلى مانشستر.