مانشستر يونايتد يعرض على ليفاندوفسكي راتبا أسبوعيا مغريا لضمه في الميركاتو الصيفي

ذكرت صحيفة “دايلي ستار” البريطانية في صدر صفحتها الأولى في عددها الصادر، يوم الأحد، أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونخ، يمكن أن يحصل على نصف مليون إسترليني أسبوعيا، حال انضمامه إلى مانشستر يونايتد.

وليفاندوفسكي هداف رائع غزير الأهداف، حيث خاض 187 مباراة مع بروسيا دورتموند سجل خلالها 103 أهداف وصنع 43 أخرين.

وعندما انتقل إلى النادي البارفاي خاض حتى الآن 195 مباراة رسمية مع العملاق الألماني سجل خلالها 151 هدفاً رائعاً بالإضافة 35 تمريرة حاسمة.

وكرد فعل لمستواه الثابت مع دورتموند ثم بايرن ميونخ أثبت ليفاندوفسكي أنه هداف من الطراز الرفيع وأبدت العديد من الأندية الأوروبية اهتمامها بالتعاقد معه خاصة ريال مدريد لكن صحيفة “ديلي ستار” أشارت إلى يونايتد يسعى للتعاقد معه في ظل عدم ثبات مستوى روميلو لوكاكو.

ويعتبر اهتزاز أداء لوكاكو خلال الموسم الماضي الدافع لتفكير البرتغالي جوزيه مورينيو في ضم ليفاندوفسكي، رغم أن المهاجم البلجيكي أصبح هدفا للفريق منذ انتقاله من إيفرتون الموسم الماضي مقابل 76 مليون جنيه إسترليني.

وفي أول موسم له مع يونايتد لعب 51 مباراة في جميع المسابقات سجل 27 هدفا وصنع تسعة منها 16 هدفاً في الدوري الممتاز في 34 مباراة.

وبالطبع هذه الأرقام هزيلة على هداف مانشستر يونايتد، ورغم ذلك فإن أكثر انتقاد وجهه النقاد للوكاكو هو عدم تسجيله في المباريات الكبرى.

إذ أنه سجل هدفا واحدا بين 16 في الدوري في أحد أندية التي تحتل المراكز الستة في البريميرليغ وكان في مرمى تشيلسي في فبراير/شباط عندما فاز يونايتد 2-1.