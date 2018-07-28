تشيلسي يجتاز إنتر ميلان بركلات الترجيح في الكأس الدولية للأبطال (فيديو)

تشيلسي يجتاز إنتر ميلان بركلات الترجيح في الكأس الدولية للأبطال (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

فاز فريق تشيلسي الإنجليزي، اليوم السبت، على نظيره إنتر ميلان الإيطالي في بطولة الكأس الدولية للأبطال، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وتغلّب تشيلسي على إنتر ميلان بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ودخل تشيلسي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة الثامنة عبر الإسباني بيدرو رودريغيز.

ومع حلول الدقيقة 49 أدرك الإنتر التعادل عن طريق روبيرتو غاليارديني، لتتوالى الفرص الضائعة من الجانبين دون تسجيل أهداف، لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح، والتي حسمها تشيلسي لصالحه بنتيجة 5-4.

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