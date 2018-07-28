تشيلسي يجتاز إنتر ميلان بركلات الترجيح في الكأس الدولية للأبطال (فيديو)

فاز فريق تشيلسي الإنجليزي، اليوم السبت، على نظيره إنتر ميلان الإيطالي في بطولة الكأس الدولية للأبطال، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وتغلّب تشيلسي على إنتر ميلان بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ركلات ترجيح مباراة : انتر ميلان × تشيلسي FULL HD pic.twitter.com/JEFvqBCXwN — F24 (@iif24hd) July 28, 2018

ودخل تشيلسي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة الثامنة عبر الإسباني بيدرو رودريغيز.

ومع حلول الدقيقة 49 أدرك الإنتر التعادل عن طريق روبيرتو غاليارديني، لتتوالى الفرص الضائعة من الجانبين دون تسجيل أهداف، لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح، والتي حسمها تشيلسي لصالحه بنتيجة 5-4.