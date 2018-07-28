محمد صلاح يتحدث عن إصابة كتفه وضغط الرقم القياسي مع نادي ليفربول

تحدث محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، اليوم السبت، عن موسمه الجديد مع فريقه الإنجليزي، وما وصلت إليه إصابة كتفه التي عانى منها الموسم الماضي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي تصريحات لموقع ليفربول الرسمي، قال صلاح: “أنا سعيد للغاية بالعودة للفريق.. وأشعر بالراحة قبل بداية الموسم، وإصابة كتفي أصبحت أفضل”.

وأضاف:”لقد قضيت موسمًا عظيمًا هنا (مع ليفربول)، ليس وحدي فقط بل كل الفريق.. وعندما يتحدث الناس عن محمد صلاح أشعر بالضغط، خاصة بعدما سجلت رقمًا قياسيًا، في عدد الأهداف بالبريميرليج”.

وتابع:”الآن أصبح علينا إنهاء الموسم في مركز أفضل، وتقديم ما قدمناه في دوري الأبطال من جديد، لكنها أمور لا تضايقني، وسأواصل ما أقوم به، وأنا سعيد، وسأستمر في العمل بالطريقة ذاتها”.

وحول زميله الجديد، الغيني نابي كيتا، قال الدولي المصري:”إنه رائع خلال التدريبات، وكذلك في المباريات التي لعبها، وقدم أداءً جيدًا، والجميع يتحدث عنه، ويمكن للكل رؤية إمكانياته، والفوارق التي يُحدثها مع مشاركته، وأنا سعيد باللعب لجواره، وسنشجّع بعضنا البعض”.

وعن تواجد الكثير من المصريين، على مدرجات المباراة الودية الأخيرة، بين ليفربول ومانشستر سيتي، علّق صلاح، قائلًا: “الأجواء في اللقاء كانت جيّدة جدّا، وهناك الكثير من المصريّين في كل مكان، إنه شعور جيّد، أشعر بالحب، هؤلاء شعبي، وأنا سعيد للغاية بذلك”.