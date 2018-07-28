مباراة آرسنال ضد باريس سان جيرمان.. توخيل يسخر من “الغانرز” رغم الخسارة المذلة

سخر الألماني توماس توخيل، المدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان، من آرسنال رغم الخسارة الكبيرة أمام الفريق اللندني بخمسة أهداف مقابل هدف وديًا، يوم السبت.

وتألق مسعود أوزيل مع عودته إلى تشكيلة آرسنال، وافتتح التسجيل، بينما اعتمد الفريق الباريسي على مجموعة من اللاعبين الشبان إلى جانب الحارس المخضرم جيانلويغي بوفون.

وسجل أوزيل مبكرًا بعد مرور 13 دقيقة بعد تمريرة من بيير-إيمريك أوباميانغ قبل أن ينقذ بوفون، الذي خاض 176 مباراة دولية، عدة فرص خطيرة من أليكس أيوبي، وأوباميانغ، وهنريخ مخيتاريان.

ولم يكن المدير الفني الألماني في حالة مزاجية جيدة بعد الخسارة القاسية أمام تشكيلة مكتملة لآرسنال في ظل غياب لاعبيه الأساسيين الذين شاركوا في كأس العالم في روسيا.

لكن توخيل وجد أنه من الصعب الحديث بدبلوماسية في المؤتمر الصحفي عقب الخسارة القاسية، ورد قائلًا على سؤال بشأن مدى تأثير غياب نجوم باريس سان جيرمان عن اللقاء، ما منح المدفعجية ميزة كبرى:”نعم، بوضوح، أعتقد أنهم يلعبون في الدوري الأوروبي هذا الموسم، أليس كذلك؟”.

وغاب آرسنال عن المراكز الأربعة الأولى في البريميرليغ الموسم الماضي للمرة الثانية على التوالي ليشارك في الدوري الأوروبي، بينما اعتاد سان جيرمان على المشاركة في دوري الأبطال.

وهذا الرد كان قاسيًا حقًا على جماهير آرسنال التي سُعدت للغاية بانتصارين في ثلاث مباريات تحت قيادة المدير الفني الإسباني الجديد أوناي إيمري.

وسيلتقي آرسنال مع جاره تشيلسي الأسبوع المقبل في دبلن قبل أن يلتقيا مجددًا في الدوري الممتاز في مرحلة مبكرة في ستامفورد بريدج.

كما أن آرسنال سيفتتح الدوري بلقاء البطل مانشستر سيتي في اختبار حقيقي لقوة الفريق تحت قيادة المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان.