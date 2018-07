شاهد.. حراس المرمى يدعمون الحارس النيجيري أيكيمي بعد اعتزاله بسبب السرطان (فيديو)

تلقى الحارس النيجيري كارل أيكيمي رسائل دعم من عدة حراس مرمى على مستوى العالم، بعدما قرر اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، بسبب صراع مع سرطان حاد في الدم (لوكيميا).

وظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الحراس أسمير بيجوفيش وديفيد سيمان وبيتر تشيك جو هارت وإيكر كاسياس ومارك آندريه تيرشتيغن كيفين تراب وجاك بوتلاند وغيرهم العديد من الحراس.

وردد جميع الحراس في مقطع الفيديو المتداول جملة “One CarlI keme”.

وقال ولفرهامبتون واندرارز الصاعد للدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الجمعة، إن حارسه النيجيري كارل أيكيمي أعلن اعتزاله اللعب بعد عام من الصراع مع سرطان حاد في الدم.

وخاض أيكيمي (32 عامًا) أكثر من 200 مباراة مع ولفرهامبتون وارتبط بالنادي طيلة مسيرته.

وأشار النادي إلى أن القرار جاء مستندًا إلى مشورة طبية بعد “عام شاق وعلاج كيماوي مكثف”.

The #GKunion unite in support of @Carl_Ikeme. #OneCarlIkeme

☝???? pic.twitter.com/9VzvICG5ay

— Wolves (@Wolves) ٢٧ يوليو ٢٠١٨