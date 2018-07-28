لإقناعه برفض ريال مدريد.. ماوريسيو ساري سيمنح إدين هازارد شارة قيادة تشيلسي

يواصل نادي تشيلسي الإنجليزي، بقيادة مدربه الجديد، الإيطالي ماوريسيو ساري، محاولات إقناع النجم البلجيكي إيدين هازارد، بالبقاء مع الفريق ورفض الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني

وذكرت صحيفة “صن” الإنجليزية، أن ماوريسيو ساري سيحاول إقناع هازارد بالبقاء في قلعة ستامفورد بريدج، بمنحه شارة القيادة في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن ساري لم يستقر حتى الآن على قائد الفريق للموسم المقبل، وسيكون لديه عدة خيارات، مثل سيسك فابريغاس وسيزار أزبيليكويتا، إضافة إلى هازارد.

ومن المعروف أن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع هازارد، خاصة بعد تألقه اللافت مع بلجيكا في كأس العالم، وبيع ريال مدريد نجمه الأول، البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

ويغيب هازارد ومواطنه الحارس تيبو كورتوا، عن استعدادات تشيلسي للموسم الجديد؛ لحصولهما على عطلة عقب المشاركة في كأس العالم.