خسارة ثقيلة لسيدات مانشستر يونايتد تثير تعليقات عنصرية ضد المرأة

تعرض فريق كرة القدم النسائية في مانشستر يونايتد لإهانات عنصرية قائمة على التمييز ضد النساء عقب خسارته بتسعة أهداف نظيفة أمام شباب أكاديمية نادي سالفورد.

وأثارت هذه الخسارة للفريق الذي تكون فقط قبل شهور قليلة سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث يستعد الفريق لخوض أول مواسمه في الدوري الإنجليزي للسيدات.

وعقب هذه الخسارة انتشرت التعليقات الساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر ، حيث كتب أحدهم “هل تبادل الفريقان القمصان عقب المباراة؟” ، وقال اخر “رائع فريق سالفورد تغلب على سيدات مانشستر يونايتد 9-صفر”.

“Women in football should earn the same as men” lol

