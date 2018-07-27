كوفاتش يتأهب لاختبار بايرن ميونخ “الصعب” أمام مانشستر سيتي

يتأهب بايرن ميونخ الألماني، تحت قيادة مديره الفني الجديد نيكو كوفاتش، للاختبار المنتظر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن الكأس الدولية الودية للأبطال في الولايات المتحدة.

وطالما أبدى “كوفاتش” عشقه لعمله التدريبي، والآن يواجه تحديًا كبيرًا في تدريب بطل ألمانيا، ويبدو مستمتعًا بذلك.

وجاءت جولة بايرن ميونخ في الولايات المتحدة استعدادًا للموسم الجديد، متماشية مع مبدأ كوفاتش والذي كثيرًا ما يكرر:”أنا أحب العمل”.

وفي المباراة المقررة بمدينة ميامي أمام مانشستر سيتي، سيكون على كوفاتش الموازنة بين الأمور التسويقية، ومهامه في إعداد لاعبيه، وهي مهمة لم يُبدِ المدرب أي تذمر تجاهها.

وأبدى كوفاتش سعادة كبيرة بالجولة، رغم أنها شهدت غياب حارس المرمى، والقائد مانويل نوير عن الفريق، كما غاب لاعبون آخرون ممن شاركوا في المونديال الروسي، قبل أن ينضموا إلى تدريبات بايرن.

وتتضمن جولة بايرن في الولايات المتحدة مباراتين اثنتين فقط، انتهت أولاهما بالهزيمة أمام يوفنتوس الإيطالي 0-2 في فيلادلفيا، ويتوقع أن يسعى بايرن إلى ختام الجولة بنتيجة جيدة، رغم أن نتائج المباريات الودية تعد “ثانوية” بالنسبة لكوفاتش.