لماذا تعاقد نادي ليفربول مع الحارس أليسون؟ وهل له علاقة بأخطاء كاريوس؟ كلوب يجيب

كشف المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، سبب التعاقد مع الحارس البرازيلي أليسون باكير، رغم إنفاق نحو 65 مليون جنيه إسترليني لضمه.

ونقلت صحيفة “ميرور” عن كلوب قوله: “كان الحارس السلوفيني يان أوبلاك، هدفنا الأول قبل أن نتعاقد مع أليسون، لكن أتلتيكو مدريد طلب 100 مليون يورو للتخلي عنه”.

وأضاف كلوب “ثمن أوبلاك الباهظ دفعنا للبحث عن حارس مرمى آخر”.

وتابع كلوب: لم نكن نعرف ما إذا كان باكير متاحًا أم لا، لكن في لحظة معينة أدركنا أننا نستطيع جلبه من روما، وبالفعل نجحنا في ذلك”.

وأوضح أن “الجميع يتذكر ما حدث في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، ولكنه هذا ليس السبب التعاقد مع أليسون باكير”.

ويشار إلى أن باكير، البالغ من العمر 25 عامًا، أصبح أغلى حارس مرمى في التاريخ، بعد انتقاله من روما إلى ليفربول مقابل 75 مليون يورو.