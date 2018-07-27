جيمس ميلنر واثق من تألق محمد صلاح في الموسم الجديد

حث الإنجليزي جيمس ميلنر، لاعب وسط نادي ليفربول، زملاءه على مساعدة النجم المصري محمد صلاح، لتخطي الضغوط في الموسم الجديد 2018/2019.

ونقلت صحيفة “إكسبرس” عن ميلنر قوله: “من الطبيعي أن يكون هناك ضغوطًا عندما تقدم موسمًا جيدًا؛ لأنك تكون مطالبًا بالاستمرار على هذا المستوى”.

وأضاف ميلنر “صلاح لاعب كبير وسيواصل التطور. يجب على جميع الفريق أن يواصل التطور؛ لأن صلاح لن يحمل الضغوط بمفرده لإخراجنا من المواقف الصعبة”.

وتابع: “أفضل اللاعبين في العالم حافظوا على مستواهم الجيد لأكثر من موسم، ويعد صلاح أكثر لاعب قادر على تكرار ذلك”.

وواصل “لقد رأيت ما فعله صلاح وساديو ماني، أمام مانشستر سيتي، لقد قدّما مساهمة كبيرة من أجل تحقيق ليفربول للانتصار في المباراة”.

يشار إلى أن ليفربول احتل الموسم الماضي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخسارة 1/3 أمام ريال مدريد.

وسجل صلاح 44 هدفًا وصنع 16 الموسم الماضي في 52 مباراة في جميع المسابقات، ونال لقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفًا.