شاهد.. أول ظهور لفيرغسون منذ تعرضه لوعكة صحية (فيديو)

خرج المدرب الأسكتلندي المعتزل السير أليكس فيرغسون في مقطع فيديو، لأول مرة منذ تعرضه لوعكة صحية قوية في مايو الماضي.

وتحدث فيرغسون البالغ من العمر 76 عامًا عن حالته الصحية، ووجه بعض الرسائل الخاصة لكل من سانده في المحنة الصعبة.

ودخل فيرغسون غرفة الطوارئ في شهر مايو الماضي؛ بسبب نزيف في المخ وتطلب الأمر جراحة دقيقة وعاجلة، وظل بعدها في العناية الفائقة فترة طويلة لمتابعة تطورات الأزمة الصحية.

ونشر نادي مانشستر يونايتد على حسابه الرسمي مقطع فيديو لفيرغسون، قال فيه: مرحبًا، أود توجيه رسالة قصيرة لكم، قبل أي شيء أحب أن أوجه الشكر للجهاز الطبي لمستشفيات ماكفيلد وسالفورد رويال، هم منحوني عناية فائقة، أشكركم جزيلًا”.

وأضاف: تلقيت الكثير من الرسائل من مختلف أنحاء العالم، الجميع تمنى لي الخير والتعافي والصحة، شكرًا لكم ساعدتونني بهذه الروح الطيبة”.

وأنهى فيرغسون رسالته، قائلًا: سأكون متواجدًا كعادتي في الملعب لمتابعة مباراة مانشستر يونايتد في الموسم المقبل، أتمنى التوفيق للفريق وجوزيه مورينيو واللاعبين”.

وخلال 23 عامًا قاد المدرب الأسكتلندي مانشستر يونايتد لـ 13 لقبًا في الدوري الإنجليزي ولقبين في دوري أبطال أوروبا وغيرها الكثير.

On Saturday 5 May, the football world was rocked by the news that Sir Alex Ferguson had undergone surgery for a brain haemorrhage.

Since then, the most successful manager in English football history has battled in a way only he knows how.

— Manchester United (@ManUtd) ٢٦ يوليو ٢٠١٨