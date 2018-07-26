ريال مدريد يوافق على شروط تشيلسي لشراء إدين هازارد

وافقت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني على شروط تشيلسي الإنجليزي للحصول على خدمات النجم البلجيكي إيدين هازارد، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار”، أن ريال مدريد وافق على دفع حوالي 178 مليون جنيه إسترليني لتشيلسي للتخلي عن نجم الفريق إيدين هازارد.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد سيدفع هذا المبلغ للحصول على خدمات هازارد، وقطع الطريق على منافسه برشلونة، الذي تردد أنه يسعى إلى التعاقد مع اللاعب.

وأفادت الصحيفة: ريال مدريد يريد استغلال رغبة هازارد بالبحث عن تجربة كروية جديدة، بهدف إقناعه باللعب للعملاق الإسباني، خاصة بعد رحيل نجم الفريق كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

وسبق أن أبدى هازارد البالغ من العمر 27 عامًا رغبته في اللاعب لريال مدريد، ومن المتوقع أن يلعب بجانب زميله في المنتخب، وتشيلسي، الحارس تيبو كورتوا في الفريق الملكي الموسم المقبل.