هاري ماغواير يتوقع رحيله عن ليستر سيتي والانضمام لمانشستر يونايتد

يثق النجم الإنجليزي هاري ماغواير المتألق في كأس العالم من انتقاله إلى أولد ترافورد خلال الأيام المقبلة ولكن يبدو أن مدافعي مانشستر يونايتد غير مستعدين لإفساح المجال للاعب ليستر سيتي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية يتصدر المدافع الإنجليزي البارز قائمة التعاقدات للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الخاصة بسوق الانتقالات الصيفية الجاري، إذ تؤكد التقارير الصادرة من قلب مدينة مانشستر على استعداد مانشستر يونايتد لدفع مبلغ 65 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم النجم الإنجليزي.

وقد تطالب إدارة الثعالب بزيادة المقابل المادي للتخلي عن اللاعب الذي لم يكلف ليستر سيتي سوى 17 مليون جنيه إسترليني أثناء انتقاله إلى صفوف الفريق عبر بوابة هال سيتي قبل موسم واحد فقط.

وتؤكد الصحيفة البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد كشفت للمدرب البرتغالي المخضرم ضرورة الاستغناء عن أحد لاعبي الخط الخلفي الخمسة لإفساح المجال للدولي الإنجليزي البالغ 25 عامًا.

ومن غير المرجح أن يتخلى البرتغالي عن لاعبه إريك بايلي، بينما يواجه كل من كريس سمولينغ وماركوس روخو وفيل جونز بالإضافة إلى فيكتور لينديلوف خطر الرحيل عن صفوف الفريق.

ولقي المدافع الأرجنتيني روخو اهتمامًا كبيرًا من بعض الفرق المنافسة بالدوري الإنجليزي للتعاقد معه، ولكنه أغلق جميع الأبواب أمام الرحيل عن الشياطين الحمر بعد توقيع عقد جديد مع الفريق في مارس السابق.

ولا يزال يتمتع كل من جونز ولينديلوف بفترة الراحة عقب انتهاء فعاليات كأس العالم بروسيا في حين يرفض كريس سمولينغ الرحيل عن الفريق بشكل قاطع، وفي حديث صحفي للنجم الإنجليزي بصفوف مانشستر يونايتد أكد أنه يعزم الحفاظ على قميص الفريق بالبقاء معه وقال: “لطالما كان يتعاقد النادي مع أبرز وأفضل المدافعين، ولكني سعيد فعندما أكون جاهزًا بدنيًا أشارك، لذا أريد الاستمرار مع الفريق واستكمال مسيرتي بالموسم الماضي”.

واستطرد: “كان يجب علي أن أتفق على ذلك، واستطعت الاستعداد مع الفريق للموسم الجديد بشكل كامل، الأمر الذي لم يتكرر كثيرًا خلال السنوات الماضية، أشعر بالجاهزية والاستعداد للموسم الجديد”.

جدير بالذكر أن غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي فضّل اختيار ماغواير في قائمة الأسود الثلاثة عن استدعاء لاعب مانشستر يونايتد كريس سمولينغ بفضل قدرة الأول على التمرير بصورة أفضل.

وفي حالة فشل التعاقد مع هاري ماغواير سوف ينتقل اهتمام مورينيو للتعاقد مع توبي ألدرفايريلد لاعب توتنهام أو ليوناردو بونوتشي لاعب الميلان الإيطالي، ويتمسك المدرب الإيطالي جنارو غاتوزو بقائد فريقه في حين اهتمام يوفنتوس باستعادة بونوتشي من جديد بعد رحيله عن الفريق بعام واحد.