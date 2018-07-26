غوارديولا: ساني لا يزال بعيدا عن أفضل مستوياته

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن الفريق لا يزال بانتظار الأفضل من ليروي ساني.

وبعد استبعاده المفاجئ من تشكيلة ألمانيا لخوض كأس العالم 2018، سجل ساني هدف السبق في هزيمة سيتي 2-1 أمام ليفربول في كأس الأبطال الدولية الودية لكن غوارديولا قال إن ساني الذي فاز بجائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في انجلترا كأفضل لاعب شاب في الموسم الماضي يمتلك القدرة على التحسن.

وقال غوارديولا للصحفيين: “الأمر يعتمد عليه. يحتاج للمزيد من الدقائق كما انه بحاجة لاستعادة مبادئه فيما يتعلق باللعب بدون كرة، يمتلك الموهبة للقيام بذلك وأنا سعيد بتسجيله لهدف. ومع ذلك، فانه لا يزال بعيدا عن أفضل مستوياته”.

وأشار غوارديولا إلى أن مستوى أداء فريقه أمام ليفربول اظهر ان المستقبل مشرق بالنسبة لتشكيلة سيتي الشابة.

وأضاف: “على مدار 75 دقيقة، كان ما قمنا به رائعا في ظل ما نمتلكه من لاعبين…كان مستوى المسؤولية لدينا لا يصدق، متوسط اعمار لاعبينا في الشوط الأول كان صغيرا للغاية”.

وستكون المباراة المقبلة لسيتي في البطولة الودية أمام بايرن ميونيخ بعد غد السبت.

ومن المقرر ان يلعب الفريق أمام تشيلسي في مباراة درع المجتمع يوم 5 أغسطس/ آب المقبل قبل ان يستهل مشوار الدفاع عن لقب الدوري الممتاز امام آرسنال بعدها بستة أيام.