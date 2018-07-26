مانشستر سيتي ضد ليفربول.. تسجيل محمد صلاح لهدف يعيد البسمة لوجه يورغن كلوب

امتدح يورغن كلوب مدرب ليفربول التأثير الذي تركه محمد صلاح بعد أن استطاع صانع اللعب ترك بصمته التهديفية مباشرة مع عودته في انتصار الفريق 2-1 على مانشستر سيتي غريمه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في مباراة ودية أقيمت اليوم الخميس.

وعانى اللاعب الدولي المصري، الذي كان كبير هدافي ليفربول الموسم الماضي بتسجيله 22 هدفًا في 52 مباراة خاضها في المسابقات كافة، من إصابة في كتفه في الهزيمة التي مني بها فريقه أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو/ آيار الماضي.

وتم الدفع بصلاح كبديل في الشوط الثاني من مواجهة سيتي في كأس الأبطال الدولية في الولايات المتحدة وعادل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا النتيجة بعد نزوله مباشرة قبل أن يسجل زميله المهاجم ساديو ماني هدف الانتصار.

وقال كلوب للصحافيين: “كان حاضرًا في تلك اللحظة؛ لكنه لم تكن لديه أي مشكلات…حل بديلًا وسجل عقب نحو 35 ثانية. كان له تأثير كبير مع ساديو ودوم (دومينيك سولانكي)..لعب بشكل رائع”.

وهدّأت عودة صلاح القوية من المخاوف بشأن مستواه عقب الإصابة، والتي منعت صانع اللعب من ترك أي بصمة له خلال نهائيات كأس العالم.

وكرر كلوب ثانية انه لا يضمن أي لقب لليفربول في الموسم المقبل.

وقال المدرب الألماني: “أعرف أن الناس تريد أن تسمعني وأنا أخبركم أننا سنفوز بهذه البطولة أو تلك، لكنني لا أملك أي دليل على ما إذا كنا سنفوز بأي شيء”.