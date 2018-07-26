ديفيد سيلفا: عقدي الحالي قد يكون الأخير مع مانشستر سيتي

كشف ديفيد سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي أن عقده الحالي الذي سينتهي في 2020 قد يكون الأخير له مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مستبعدًا الانتقال إلى أي نادٍ منافس في إنجلترا.

وشكل اللاعب الدولي الاسباني جزءًا أساسيًا من نجاح سيتي، بتسجيله 61 هدفًا وارساله 115 تمريرة حاسمة في 346 مباراة، ليساعد النادي على الفوز بثلاثة ألقاب للدوري، إضافة لكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة وثلاثة ألقاب لكأس رابطة الأندية الإنجليزية منذ انضمامه عام 2010.

وقال سيلفا لشبكة سكاي سبورتس “عندما ينتهي عقدي مع مانشستر سيتي سيكون عمري 34 عامًا، وعندها ستكون لدي الرغبة للقيام بشيء مختلف، لا أعرف بعد ماذا سيحدث؛ لكنني لن ألعب لأي نادٍ آخر في إنجلترا”.

وأضاف: “الناس تعشقني في إنجلترا باستمرار. مرت ثماني سنوات، كانت ناجحة، الكرة التي نقدمها في غاية الجاذبية”.

وتابع: “الجمهور في إنجلترا يعشق هذا النوع من كرة القدم وهذه النوعية من المباريات. لذا فإنني أشعر بسعادة غامرة”.

وعزز سيتي تشكيلته عقب البطولات القياسية التي حققها الموسم الماضي مع تطلعه لأن يصبح أول فريق يحتفظ بلقب الدوري الممتاز منذ فعلها مانشستر يونايتد عام 2009.