هدف محمد صلاح خلال مباراة مانشستر سيتي وليفربول الودية (فيديو)

أحرز المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي هدف التعادل لفريقه خلال المباراة الودية أمام مانشستر سيتي في كأس الأبطال الدولية بالولايات المتحدة الليلة الماضية.

وشارك محمد صلاح كبديل في الدقيقة 62، وأحرز هدف التعادل لليفربول بضربة رأس في الدقيقة 63.

الكأس الدولية للابطال : { ليفربول 1 × 1 مان سيتي ) – هدف ليفربول الأول ..#LFCPreSeason pic.twitter.com/BjzTYPYIRq — أهداف المباريات (@LiveGoal01) ٢٦ يوليو ٢٠١٨

وأهدر هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 32 هدفًا فرصة منح ليفربول التقدم عندما سدد في العارضة من وضع انفراد.

ووجّه ليفربول اللكمة الأولى لمانشستر سيتي منافسه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عندما قلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 في مباراة ودية في كأس الأبطال الدولية في الولايات المتحدة الليلة الماضية.