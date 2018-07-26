ليفربول بقيادة محمد صلاح يقلب تأخره أمام مانشستر سيتي إلى فوز ببطولة أمريكا الودية (فيديو)

وجّه ليفربول اللكمة الأولى لمانشستر سيتي منافسه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عندما قلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 في مباراة ودية في كأس الأبطال الدولية في الولايات المتحدة الليلة الماضية.

ومنح الألماني ليروي ساني التقدم لسيتي بطل إنجلترا في الدقيقة 57 بعدما استغل سرعته وتخلص من المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك وسدد داخل المرمى.

الكأس الدولية للابطال : { ليفربول 0 × 1 مان سيتي ) – هدف السيتي الأول ..#LFCPreSeason pic.twitter.com/Oie5eDbwlF — أهداف المباريات (@LiveGoal01) ٢٦ يوليو ٢٠١٨

وقبل مرور دقيقة واحدة من مشاركته كبديل أدرك محمد صلاح التعادل لليفربول بضربة رأس في الدقيقة 63.

الكأس الدولية للابطال : { ليفربول 1 × 1 مان سيتي ) – هدف ليفربول الأول ..#LFCPreSeason pic.twitter.com/BjzTYPYIRq — أهداف المباريات (@LiveGoal01) ٢٦ يوليو ٢٠١٨

وأهدر هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 32 هدفًا فرصة منح ليفربول التقدم عندما سدد في العارضة من وضع انفراد.

وخطف وصيف بطل أوروبا الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما نفذ ساديو ماني ركلة جزاء بنجاح.

الكأس الدولية للابطال : { ليفربول 2 × 1 مان سيتي ) – هدف ليفربول الثاني ..#LFCPreSeason pic.twitter.com/Lnx4hWR98C — أهداف المباريات (@LiveGoal01) ٢٦ يوليو ٢٠١٨

ويسعى ليفربول لحصد لقب الدوري الغائب منذ 1990، ولفعل ذلك تعاقد مع أربعة لاعبين جدد من بينهم البرازيلي أليسون صاحب أغلى صفقة انتقال لحارس مرمى على الإطلاق.

وخاض سيتي المباراة بتشكيلة أغلبها من الاحتياطيين إذ ما زال يغيب العديد من أبرز لاعبيه بعد حصولهم على العطلة الإجبارية عقب نهاية كأس العالم.

ويلعب ليفربول ضد مانشستر يونايتد، وسيتي ضد بايرن ميونيخ يوم السبت.

ويفتتح ليفربول مشواره في الدوري يوم الـ12 من أغسطس/ آب باستضافة وست هام يونايتد، فيما يحل سيتي ضيفًا على آرسنال في اليوم ذاته.