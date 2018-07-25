مانشستر سيتي يتعاقد مع قائد شباب باريس سان جيرمان

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع لاعب كرة القدم الفرنسي كلاوديو غوميز، بدايةً من الموسم المقبل.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني: “يسرنا أن نعلن عن التعاقد مع لاعب الوسط المدافع الفرنسي كلاوديو غوميز”، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة ومدة التعاقد بين الطرفين.

ولعب غوميز مع الفئات العمرية المختلفة لمنتخب فرنسا خلال السنوات الماضية، كما كان قائدًا لفريق سان جيرمان تحت 18 عامًا.

والتحق غوميز بفريق مانشستر سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال المعسكر الإعدادي للموسم المقبل.