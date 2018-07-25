زيادة معاناة مورينيو في جولة أمريكا بعد رحيل مارسيال عن معسكر مانشستر يونايتد

زادت معاناة جوزريه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة إعداد الفريق للموسم الجديد بعد رحيل الجناح الفرنسي أنطوني مارسيال عن المعسكر، والعودة من أجل أن يكون إلى جوار صديقته، والتي هي على وشك الولادة.

ويشكو المدير الفني البرتغالي من أن فريقه سيبدأ الموسم الجديد للدوري الإنجليزي في وضع سيئ، إذ تسببت عطلات ما بعد كأس العالم بحصوله على وقت قصير لإعداد لاعبيه مقارنة بأندية أخرى.

ويستعد يونايتد للموسم الجديد بالمشاركة في كأس الأبطال الدولية، حيث يلعب يوم الأربعاء ضد ميلان الإيطالي خارج لوس أنغليس، ويغيب العديد من لاعبي الفريق الأساسيين.

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن عدم قدرته على تدريب تشكيلة كاملة سيظهر تأثيرها عندما يستضيف ليستر سيتي (العاشر من أغسطس /آب) المقبل، ثم زيارة برايتون اند هوف البيون (19 أغسطس) في أول مباراتين للدوري.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية إن مارسيال حصل على إذن مدربه لمغادرة معكسر لوس أنغليس، حيث من المقرر أن تضع صديقته ميلاني دا كروز، والبالغة من العمر 26 عامًا، أول طفل لهما، والثاني لمارسيال من صديقة سابقة.

MADAME OBÉLIX ???? #paris???????? A post shared by Mélanie Da Cruz Pires (@melaniedacruzzoff) on Jul 17, 2018 at 8:59am PDT

ولن يشارك اللاعبون الذين بلغوا الدور قبل النهائي، ونهائي كأس العالم في كأس الأبطال الدولية بسبب العطلة الإجبارية.

وفازت فرنسا في النهائي على كرواتيا، فيما انتصرت بلجيكا على إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث.

وهذا يعني أن بول بوغبا لاعب وسط فرنسا، وروميلو لوكاكو مهاجم بلجيكا من بين 11 لاعبًا يغيبون عن يونايتد في لوس أنغليس.