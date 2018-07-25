أوزيل يركز على خوض مباريات ودية مع آرسنال ويتجنب الحديث عن اعتزاله الدولي

تجنَّب مسعود أوزيل، لاعب آرسنال، الخوض في أي أحاديث بشأن الجدل الدائر حول اعتزاله اللعب دوليًا مع اختيار لاعب الوسط الألماني، اليوم الأربعاء، التركيز على البطولة الودية التي يخوضها فريقه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل بداية الموسم في سنغافورة.

واعتزل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا اللعب دوليًا مع منتخب ألمانيا، يوم الأحد الماضي، بسبب “العنصرية وقلة الاحترام”، التي قال إنه تعرَّض لهما نتيجة أصوله التركية، مشيرًا في ذلك إلى الانتقادات التي واجهها عقب خروج ألمانيا من دور المجموعات بكأس العالم الأخيرة في روسيا.

وفي أول ظهور علني له منذ أن تسبب بيان اعتزاله في جدل شديد في ألمانيا حول العلاقة مع أكبر جالية من المهاجرين في البلاد، بدا أوزيل مبتسمًا دومًا في حدث خاص بالمشجعين في سنغافورة.

وقال أمام تجمع لجماهير آرسنال، قبل يوم من مباراة ودية أمام أتلتيكو مدريد في الاستاد الوطني: “أنا في غاية السعادة لوجودي في سنغافورة. إنها المرة الثانية لنا هنا. نستمتع بقدومنا إلى هنا”.

وسيلعب الفريق -أيضًا- أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضاف أوزيل: “نتوقع خوض مباراتين جيدتين أمام باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد. إنهما فريقان كبيران يمتلكان مجموعة من اللاعبين الرائعين.

“إنه اختبار لنا للاستعداد للموسم الجديد. هذا ما نتطلع إليه”.