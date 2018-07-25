هل يشعر مدرب توتنهام بالقلق من عدم ضم أي لاعب في الميركاتو الصيفي؟.. بوكيتينو يجيب

قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إنه غير منزعج من عدم ضم أي لاعب، وإن النادي لن يتعجل دفع الأموال لتعزيز تشكيلته.

ونجح توتنهام في تمديد عقود العديد من أبرز لاعبيه لفترات طويلة، لكنه مع بيرنلي هما الفريقان الوحيدان في الدوري الممتاز اللذان لم يضما أي لاعب في الصيف الحالي.

وأبلغ بوكيتينو الصحافيين: “نعمل بجد على تحسين تشكيلتنا.. سوق الانتقالات بدأ يتحرك سريعًا بعد نهاية كأس العالم. تأكدوا من أننا سندعّم صفوفنا، لكن كما هو المعتاد نجتهد، ولن نتعجل اتخاذ القرارات.

“لست قلقًا. أنا سعيد بإعداد الفريق للوصول إلى أفضل حال من أجل المباراة الأولى للدوري”.

ويفتتح توتنهام، الذي يواجه روما، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، في بطولة كأس الأبطال الدولية استعدادًا لبداية الموسم، مشواره في الدوري بمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم الـ11 من أغسطس/ آب بعد يومين من غلق باب الانتقالات في إنجلترا.