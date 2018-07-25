موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الكأس الدولية للأبطال.. والقناة الناقلة

يواجه مانشستر سيتي نظيره ليفربول، في الساعات الأولى من صباح، يوم الخميس، على ملعب “ميتلايف ستاديوم”، بولاية نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأريكية، ضمن بطولة كأس الأبطال الودية الدولية.

وتقام المباراة فى تمام الساعة الثانية بتوقيت القاهرة، وتمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت مكة المكرمة من صباح الخميس وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 2.

ويخوض ليفربول أول مباراة رسمية هذا الموسم عندما يواجه وست هام يونايتد يوم الـ12 من أغسطس المقبل.

ويدخل الريدز المباراة، بعد هزيمتهم الأحد الماضي، ضد بروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وعلى نفس خطى ليفربول هُزم مانشستر سيتي في مباراة السبت الماضي أيضًا في مباراته ضد البوروسيون بهدف دون رد، واستطاع السيتيسينز حصد بطولة الدوري الإنجليزي الموسم السابق برصيد 100 نقطة كاملة، بينما أنهى الريدز مشواره الموسم السابق من الدوري في المركز الرابع برصيد 75 نقطة.

يذكر أن ليفربول سيواجه أيضًا مانشستر يونايتد في نفس البطولة يوم الـ28 المقبل، بينما سيواجه مانشستر سيتي كلًا من بايرن ميونخ يوم الـ29 من يوليو، وتشيلسي يوم الـ5 من أغسطس.