فولهام الإنجليزي يضم فابري حارس بشيكتاش التركي لـ3 أعوام

أعلن نادي فولهام الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الحارس الإسباني فابريسيو أغوستو راميريز (فابري) قادمًا من بشيكتاش التركي.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني: “يسرنا أن نعلن عن تعاقدنا مع الحارس الإسباني فابري بعقد يمتد 3 أعوام بعد الاتفاق مع مسؤولي بشيكتاش على كافة التفاصيل الخاصة”.

استهل فابري مسيرته الكروية في ديبورتيفو لاكورونيا، كما احترف في صفوف بلد الوليد وريكرياتيفو وريال بيتيس، قبل أن يعود لديبورتيفو في 2013.

وانتقل فابري إلى الدوري التركي في 2016، وشارك مع بشيكتاش في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.