الملياردير الروسي أوسمانوف يبحث بيع 30 في المئة من اسهم آرسنال

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مصادر مقربة من الملياردير الروسي اليشر أوسمانوف أن الأخير يبحث مسألة بيع حصته البالغة 30 في المئة من أسهم نادي آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونقل تقرير الصحيفة عن المصادر ذاتها قولها إن قطب الأعمال الروسي يشعر بإحباط متزايد لأن ستان كرونكي صاحب حصة الأغلبية لا يرغب في الدخول في محادثات استحواذ، وهو ما يجعل أوسمانوف بدون أي أمل في شراء أسهم النادي كافة.

وكان أوسمانوف تقدم في السابق بعرض بقيمة 1.3 مليار دولار للاستحواذ على حصة كرونكي في أسهم النادي الإنجليزي.

لكن مجموعة كرونكي سبورتس اند انترتينمنت البريطانية التابعة لكرونكي أكدت أن أسهمها في النادي الإنجليزي ليست للبيع.

وأوسمانوف ورومان ابراموفيتش، مالك نادي تشيلسي، من أبرز الشخصيات ضمن طبقة الصفوة الروسية التي تعيش في لندن.

وأنهى آرسنال في المركز السادس الموسم الماضي بشكل محبط، ولم يتمكن من الحصول على مكان في تصفيات دوري آبطال أوروبا إضافة لرحيل المدرب الفرنسي آرسين فينغر عقب نحو 22 عامًا قضاها في النادي. وعين آرسنال اوناي ايمري المدرب السابق لباريس سان جيرمان بديلًا له.

ورفض ممثل عن أوسمانوف التعليق. ولم يتم الوصول لمسؤولي آرسنال على الفور للحصول على تعليقهم.