نادي برشلونة واثق من موقفه القانوني حال التعاقد مع ويليان

تثق إدارة نادي برشلونة الإسباني من عدم وجود عقبات قانونية مع الليغا حال التعاقد مع النجم البرازيلي ويليان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد تقدم البرازيلي كوتينيو بطلب للحصول على جواز سفر أوروبي ما قد يتيح للعملاق الكتالوني التعاقد مع لاعب أجنبي جديد.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تنص لائحة الاتحاد الإسباني لكرة القدم على السماح بتواجد 3 لاعبين فقط من خارج الاتحاد الأوروبي، وفي العام السابق شغل هذه الأماكن الثلاثة في برشلونة: البرازيلي باولينيو، ومواطنه كوتينيو، بالإضافة إلى الكولومبي ياري مينا.

وبعد رحيل البرازيلي باولينيو إلى الدوري الصيني من جديد، والتعاقد مع البرازيلي الآخر آرثر ميلو قادمًا من غريميو في الصيف الجاري، تظل أزمة عدد اللاعبين غير الحاملين لجوازات سفر أوروبية تمثل أزمة بالفريق لاقتراب التعاقد مع النجم البرازيلي ويليان من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

ولكن يبدو أن البرازيلي كوتينيو قد يكون هو الحل لهذه المعضلة مع اقتراب حصوله على جواز سفر أوروبي، إذ يحق له الحصول على جواز سفر برتغالي نظرًا لجنسية زوجته البرتغالية، ويأمل العملاق الكتالوني في إنهاء الإجراءات المتعلقة بحصول اللاعب على جواز سفره الجديد قبل بداية الموسم في الحادي عشر من شهر أغسطس.

وبهذه الطريقة يفتح نجم ليفربول السابق الباب أمام مواطنه ويليان للانضمام لفريق برشلونة، ويهدف الفريق للتوقيع مع لاعب خط وسط مدافع لينهي به سوق الانتقالات الخاصة في النادي، وتنحصر الأسماء المرشحة بين الهولندي الشاب فرينكي دي يونغ لاعب فريق أياكس أمستردام، والفرنسي أدريان رابيو نجم وسط باريس سان جيرمان، ولا يمثل ذلك عقبة في صفقة ويليان نظرًا لحمل كلا اللاعبين لجنسيات أوروبية.

وكشفت صحيفة “سبورتس ميل” البريطانية عن تفكير الفريق اللندني بشكل جادٍ بقبول عرض برشلونة بالحصول على خدمات ويليان مقابل مبلغ 65 مليون باوند، ومن المقرر أن يعقد الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش اجتماعًا خلال الأسبوع الجاري مع مارينا غرانوفسكيا المدير الرياضي في نادي تشيلسي لدراسة الاستغناءات، والتعاقدات الجديدة، للمدرب ماوريسيو ساري.