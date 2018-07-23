هل مانشستر يونايتد غير مستعد للموسم الجديد؟ مورينيو يجيب

لم يصل مانشستر يونايتد إلى قمة مستواه في فترة الاعداد للموسم الجديد في الولايات المتحدة لكن المدرب جوزيه مورينيو قال إنه ليس قلقًا لأن معظم لاعبي الفريق الأول لم ينضموا للتشكيلة بعد كأس العالم لكرة القدم.

وتعادل مانشستر يونايتد 1/1 مع كلوب أمريكا، ثم تعادل بدون أهداف مع سان هوزيه ايرثكويكس، أمس الأحد، وأشار مورينيو إلى أن التشكيلة الأساسية التي خاض بها المباراتين لن تماثل تشكيلته في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأبلغ موقع النادي على الإنترنت: “إنها مجرد حصة تدريبية. لا نشكل فريقًا بل مجموعة لاعبين من فرق مختلفة”.

“البعض ينتمون للفريق الأول والبعض من فريق تحت 23 عامًا بجانب القادمين من إعارات وآخرين ستتم إعارتهم والبعض أصغر من 18 عامًا. لا نملك فريقًا يمكنه اللعب بشكل أفضل من هذا لكننا نعتبرها حصة تدريبية”.

ووصل لاعب الوسط نيمانيا ماتيتش إلى الولايات المتحدة للانضمام للفريق ومن المنتظر انضمام الحارس ديفيد دي خيا والوافد الجديد فريد خلال الأسبوع المقبل.

وخاض المهاجم أليكسيس سانشيز المباراة بعد حل مشكلة تأشيرة الدخول الولايات المتحدة التي أجلت سفره.

ويتطلع لاعب منتخب تشيلي للتألق بعدما واجه صعوبات في ترك بصمة منذ انضمامه من آرسنال في يناير الماضي.

وقال مورينيو: “هذا جيد من أجل أليكسيس. خاض أول مباراة بعد عدة تدريبات منفردة”.

وتابع “كان بحاجة لبذل جهد بدني وفير وهذا مهم له في هذه الفترة”.

وسيلعب مانشستر يونايتد ضد ميلان وليفربول وريال مدريد في الولايات المتحدة هذا الشهر، قبل السفر إلى ألمانيا لمواجهة بايرن ميونخ في ختام فترة الإعداد للموسم الجديد في الخامس من أغسطس.

ويستضيف فريق مورينيو ليستر سيتي في الجولة الأولى للدوري الممتاز في العاشر من أغسطس.