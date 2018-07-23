بعد أخطائه الفادحة.. محمد صلاح يدعم لوريس كاريوس حارس نادي ليفربول بهذه الطريقة (صورة)

وجه محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول رسالة دعم، لزميله لوريس كاريوس، بعدما تكررت أخطاء الأخير ما عرضه لانتقادات لاذعة منذ نهائي دوري أبطال أوروبا حتى اليوم.

وكرر كاريوس أخطاء نهائي دوري أبطال أوروبا الشهيرة أمام ريال مدريد، حينما أخطأ في التصدي لكرة سهلة أمام بروسيا دورتموند وديًا.

Stay strong Karius, it has happened to the best of players. Ignore those who hate.@LorisKarius — Mohamed Salah (@MoSalah) July 23, 2018

وقال صلاح موجهًا حديثه لكاريوس :”ابقى قويًا، هذا يحدث مع أفضل اللاعبين، أنا أتجاهل الكارهين”.

وانفجر لوريس كاريوس، حارس مرمى نادي ليفربول، في وجه منتقديه إثر الخطأ الفادح الذي ارتكبه في مباراة الفريق الودية ضد بروسيا دورتموند، يوم الأحد.

وشهدت المباراة خطأ فادحًا من الحارس الألماني تسبب في هدف للمنافس، بعد نحو شهرين على تسببه في خسارة فريقه للقب دوري الأبطال، بهدفين من خطأين كارثيين سجلهما كريم بنزيما وغاريث بيل، ليقتنص الميرينغي اللقب بالفوز 3-1.

وداعاً #كاريوس..

هل يكون هذا الخطأ الجديد القشة التي تكسر ظهر كاريوس مع ليفربول؟pic.twitter.com/8W2s75Lelj — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 23, 2018

وقال كاريوس في رسالة عبر حسابه الشخصي على إنستغرام عقب اللقاء: “بالنسبة لأولئك الذين يفرحون برؤية أشخاص آخرين يفشلون أو يعانون، أشعر بكم”.

وأضاف في رسالته لكل من تهكم عليه: “مهما كان ما يحدث في حياتك لتحمل كل هذا القدر من الغضب والكراهية، أدعو الله أن يمر وأشياء جيدة تحدث لك”.في الدقائق الأخيرة من لقاء ليفربول ودورتموند فشل كاريوس في التصدي لتسديدة كريستيان بوليسيتش لتسقط من يده وتصل إلى جاكوب لارسن الذي وضعها بسهولة في الشباك.

ويستكمل ليفربول استعداداته في أمريكا لمواجهة مانشستر سيتي، يوم الأربعاء، ومانشستر يونايتد، السبت المقبل.