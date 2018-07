بعد أخطائه الفادحة.. محمد صلاح يدعم لوريس كاريوس حارس نادي ليفربول بهذه الطريقة (صورة)

وجه محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول رسالة دعم، لزميله لوريس كاريوس، بعدما تكررت أخطاء الأخير ما عرضه لانتقادات لاذعة منذ نهائي دوري أبطال أوروبا حتى اليوم.

وكرر كاريوس أخطاء نهائي دوري أبطال أوروبا الشهيرة أمام ريال مدريد، حينما أخطأ في التصدي لكرة سهلة أمام بروسيا دورتموند وديًا.

Stay strong Karius, it has happened to the best of players. Ignore those who hate.@LorisKarius

