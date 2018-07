ليفربول ضد دورتموند.. كاريوس ينفجر في وجه منتقديه بعد أخطائه أمام الفريق الألماني

انفجر لوريس كاريوس، حارس مرمى نادي ليفربول، في وجه منتقديه إثر الخطأ الفادح الذي ارتكبه في مباراة الفريق الودية ضد بروسيا دورتموند، يوم الأحد.

وشهدت المباراة خطأ فادحًا من الحارس الألماني تسبب في هدف للمنافس، بعد نحو شهرين على تسببه في خسارة فريقه للقب دوري الأبطال، بهدفين من خطأين كارثيين سجلهما كريم بنزيما وغاريث بيل، ليقتنص الميرينغي اللقب بالفوز 3-1.

وقال كاريوس في رسالة عبر حسابه الشخصي على إنستغرام عقب اللقاء: “بالنسبة لأولئك الذين يفرحون برؤية أشخاص آخرين يفشلون أو يعانون، أشعر بكم”.

وأضاف في رسالته لكل من تهكم عليه: “مهما كان ما يحدث في حياتك لتحمل كل هذا القدر من الغضب والكراهية، أدعو الله أن يمر وأشياء جيدة تحدث لك”.

Karius up to his tricks again ???? pic.twitter.com/DJA8JD7xEN

— James (@jamesdewsbury7) July 22, 2018