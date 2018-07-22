مانشستر يونايتد يقدم عرضًا ضخمًا للتعاقد مع مدافع ليستر سيتي

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يستعد لتقديم عرض خيالي لمنافسه ليستر سيتي، للتعاقد مع المدافع هاري ماغواير.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” أن مانشستر يونايتد على استعداد لتقديم 65 مليون جنيه إسترليني (72 مليون يورو) للظفر بخدمات ماغواير، بعد تألقه في كأس العالم 2018.

وكان ماغواير عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المنتخب الإنجليزي في مونديال روسيا، وحصل معه على المركز الرابع.

وأبدى جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، اهتمامًا كبيرًا بماغواير، ويرغب في التعاقد معه قبل أن ينتقل إلى أحد الأندية الأوروبية الأخرى.

لكن صحيفة “ديلي ميل” أوضحت أن المشكلة التي تواجه مانشستر يونايتد، هي أنه يجب أن يتخلص من أحد المدافعين الحاليين في الفريق، مثل فيكتور لينديلوف وفيل جونز وإيريك بايلي وكريس سمولينغ.