جو هارت مصمم على الرحيل النهائي عن مانشستر سيتي

قال جو هارت حارس مرمى مانشستر سيتي إنه بحاجة لأن تكون خطوته المقبلة انتقالًا نهائيًا، عقب فترتي إعارة بعيدًا عن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأكد الحارس الدولي “لن أقول لا لأي بطولة دوري”.

وشارك الحارس البالغ من العمر 31 عامًا، الذي انضم إلى مانشستر سيتي في 2006، في مباراتين رسميتين فقط مع النادي عقب تولي المدرب بيب غوارديولا المسؤولية في 2016. وأمضى الموسمين الماضيين معارًا إلى تورينو الإيطالي ثم ويستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هارت، الذي لم ينضم لتشكيلة إنجلترا في كأس العالم 2018 في روسيا، للصحفيين: “وافقت على الإعارة في آخر موسمين؛ لأنني كنت بحاجة للمشاركة في كأس العالم. انظروا إلى أين أوصلني ذلك”.

“أريد أن أصبح لاعبًا مهمًا في النادي وأعتقد أن ذلك يمكن أن يحدث فقط عبر انتقال بعقد دائم. أحب كل بطولات الدوري وأظهرت ذلك بالفعل”.

“ذهبت للدوري الإيطالي وأحببته. المهم هو اللعب وليس الدوري في حد ذاته. لا يوجد دوري سأرفضه. أنا منفتح على جميع العروض لكني أريد فعل ما هو صحيح بالنسبة لي في هذه المرحلة من مسيرتي”.

ولعب هارت ضد بروسيا دورتموند أمس السبت، خلال معسكر مانشستر سيتي التدريبي في الولايات المتحدة لسيتي، لكن فرصته في المشاركة في المباريات الرسمية محدودة إذ يعد الخيار الثالث في الفريق خلف إيدرسون وكلاوديو برافو.

وجدد الحارس أيضًا رغبته في اللعب لمنتخب إنجلترا مرة أخرى وزيادة رصيده من المباريات الدولية البالغ عددها حاليًا 75.

وقال هارت: “عمري 31 عامًا ولا أزال صغيرًا ولائقًا بدنيًا. أدرك أنني حصلت على العديد من الفرص. وفي الوقت نفسه أنا واقعيّ بشأن ما حدث وفيما يفكر فيه الناس الأكثر أهمية بشأني وينبغي تغيير هذه الآراء”.

وسيلتقي بطل الدوري الإنجليزي مع منافسه المحلي ليفربول وبايرن ميونخ بطل ألمانيا في مبارياته المتبقية بكأس الأبطال الدولية، قبل أن يبدأ موسمه ضد تشيلسي في مباراة درع المجتمع في الخامس من أغسطس.