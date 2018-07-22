تقارير.. جون تيري يتجه لاعتزال كرة القدم والعمل كمحلل تلفزيوني

كشفت تقارير صحفية، عن تجاه جون تيري، قائد منتخب إنجلترا السابق وفريق أستون فيلا الحالي، لاعتزال كرة القدم بشكل نهائي بعد مسيرة حافلة من الإنجازات.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن تيري سيدخل مرحلة جديدة في مسيرته المهنية، إذ قرّر إعلان اعتزاله، ومن المتوقع أن يدخل عالم التحليل الرياضي، على غرار مواطنَيه غاري نيفيل، وجيمي كاراغر.

ووفقًا للصحيفة، فإن تيري كان يعتزم أن يشقَّ طريقه في عالم التدريب، إلا أن عرضًا من شبكة “سكاي سبورتس” جعله يعيد التفكير في توجهاته المستقبلية.

وأوضحت الصحيفة، أن أسطورة تشيلسي لديه عرض مغر للاشتغال كمحلل رياضي في الشبكة، ليحل محل تيري هنري الذي كان ضمن الطاقم التدريبي لمنتخب بلجيكا الحاصل على المركز الثالث في كأس العالم بروسيا.

تيري شارك مع “البلوز” فيما يقارب 717 مباراة طوال مسيرته التي امتدت على مدار 19 عاماً وسجل 67 هدفاً.

وحصد مع الفريق الكثير من الألقاب، أهمها الدوري الإنجليزي في خمس مناسبات ودوري الأبطال الأوروبي مرة واحدة والسوبر الأوروبي والدوري الأوروبي في مناسبة واحدة أيضاً.

صاحب الـ 37 عاماً تدرب تحت قيادة جوزيه مورينيو وكارلو أنشيلوتي ويبحث عن الاستفادة من الخبرات التي تعلمها منهما على الصعيد التدريبي في خطوته المقبلة التي قد تتأجل بعض الشيء حال توجهه للتليفزيون.