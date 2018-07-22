كلوب يتحدث عن عودة محمد صلاح لتدريبات نادي ليفربول وآخر تطورات إصابته

تحدث يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، عن آخر تطورات الإصابة التي تعرض لها المصري محمد صلاح، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام ريال مدريد.

وقال كلوب، في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور”، إن النادي الإنجليزي كان على اتصال دائم مع المنتخب المصري خلال كأس العالم، الذي أقيم في روسيا، للاطمئنان على صلاح.

وتابع كلوب: “صلاح عاد إلى تمارين ليفربول، يوم الجمعة، بشكل مثالي، لقد تعافى تمامًا، كنّا على اتصال مكثف بالفراعنة، لمتابعة حالته الصحية”.

وأضاف: “كان واضحًا أنه في حال لم يتعافَ من إصابته، فإنه لن يكون بمقدوره المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم، إنه شخص جاد ويعرف أن الأمر متعلّق بمسيرته”.

وشدد: “رغم أمنيات الأفراد، في حال لم تستطع فعل أمر معيّن، فإنه لن يكون بمقدورك إتمامه، صلاح بخير تمامًا وبشكل كامل الآن”.

وعاد صلاح برفقة زميله السنغالي ساديو ماني، إلى التدريبات، يوم الجمعة، وعن ذلك قال كلوب: “صلاح يبدو مستمتعًا بشكل كامل وسعيدًا لعودته لخوض التمارين”.

وأردف: “كان أمرًا لطيفًا أن أراه أمس، والأمر نفسه ينطبق على ساديو، مرّ الاثنان بموسم شاقٍ، لكنّهما يتطلّعان قُدمًا لبدء الموسم منذ الآن، عودتهما أمر جيّد، ويمكنهما البدء في التمارين الآن، لم يمر وقت طويل على غيابهما عن الملاعب، لكن حصولهما على 3 أسابيع راحة كان أمرًا مهمًا”.