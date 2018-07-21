أليكسيس سانشيز يلحق أخيرًا بمعسكر مانشستر يونايتد في أمريكا

كشفت صور نشرها نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت، عن لحاق لاعب الوسط التشيلي الدولي أليكسيس سانشيز، بمعسكر الفريق في الولايات المتحدة.

وحصل سانشيز أخيرًا على تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية، بعد محاولات كثيرة من جانب إدارة النادي.

وغاب سانشيز (29 عامًا) عن بداية معسكر مانشستر، لعدم حصوله على تأشيرة دخول لأمريكا.

ولم يتم قبول طلب سانشيز لحصول على تأشيرة، وفقا للقانون الأمريكي الذي يمنع منح تأشيرات لأي شخص اتهم بالاحتيال.

وتلقى سانشيز عقوبة السجن 16 شهرا مع إيقاف التنفيذ في شباط/فبراير الماضي، بسبب التهرب الضريبي في إسبانيا.

وغاب سانشيز عن المباراة الأولى لليونايتد بمعسكره الأمريكي، والتي تعادل خلالها أمام كلوب أميركا المكسيكي بهدف لمثله بولاية أريزونا.

لكن مانشستر نشر تسجيل فيديو لسانشيز، وهو يمنح توقيعه للجماهير، على هامش معسكر الفريق في لوس أنجلوس.