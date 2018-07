أليكسيس سانشيز يلحق أخيرًا بمعسكر مانشستر يونايتد في أمريكا

كشفت صور نشرها نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت، عن لحاق لاعب الوسط التشيلي الدولي أليكسيس سانشيز، بمعسكر الفريق في الولايات المتحدة.

وحصل سانشيز أخيرًا على تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية، بعد محاولات كثيرة من جانب إدارة النادي.

وغاب سانشيز (29 عامًا) عن بداية معسكر مانشستر، لعدم حصوله على تأشيرة دخول لأمريكا.

.@Alexis_Sanchez arrives at training – welcome to LA! ???????????? #MUTOUR #MUFC pic.twitter.com/fYprbiSpyo

— Manchester United (@ManUtd) July 21, 2018