هل أغلق نادي ليفربول سوق انتقالاته الصيفية؟

عقد نادي ليفربول صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، جعلته من أكثر الفرق الإنجليزية نشاطًا في السوق، وأكدت رغبة المدرب الألماني يورغان كلوب في الانتقال بفريقه لمرحلة الفوز بالألقاب.

وتمكن ليفربول من سد كل الثغرات التي ظهرت، الموسم الماضي، وأدت لعدم تتويجه بالألقاب وخسارته نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد؛ بعد خطأين لحارسه الألماني كاريوس وعدم وجود لاعب يعوض نجمه المصري محمد صلاح.

وتعاقد ليفربول مع الحارس البرازيلي أليسون باكير من روما، في صفقة جعلت من الحارس البرازيلي أغلى حارس في التاريخ، ليحصل كلوب على حارس كبير ومميز يحل مشكلة حراسة المرمى بشكل نهائي.

وفي وسط الميدان، تمكن ليفربول من تعويض رحيل الألماني إيمري تشان وإصابة أليكس تشامبرلين لفترة طويلة، وتعاقد مع البرازيلي فابينهو من موناكو الفرنسي، والغيني نابي كيتا من لايبزيغ الألماني، وهما لاعبان يملكان خبرة المنافسات القوية ويشكلان إضافة كبيرة للفريق.

بينما كانت صفقة السويسري شريدان شاكيري من ستوك سيتي بمثابة تعزيز لخط الهجوم وإيجاد بدائل جيدة للثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

وعبر كلوب عن رضاه عن الصفقات التي قام بها الفريق، مؤكدًا أنه لن يغلق ملف الانتقالات بشكل نهائي.

ويرتبط ليفربول بالمدافع الكرواتي دوماغوف فيدا، لاعب بشكتاش التركي، والذي قد يكون الصفقة الأخيرة للفريق هذا الصيف، ليكون بديلًا جيدًا لثنائي الدفاع زميله في منتخب كرواتيا ديان لوفرين والهولندي فيرجيل فان ديك.

كما أن ليفربول مطالب بالتخلص من بعض اللاعبين وإيجاد قلب هجوم قوي ليكون بديلًا للبرازيلي فيرمينيو، حال مغادرة دانييل ستوريدج الفريق بشكل نهائي، رغم كون كل التقارير الإعلامية تتحدث عن بقائه.

ميركاتو ليفربول قد يرتكز في الأيام المقبلة بشأن المغادرين، وهناك عدة أسماء مرشحة، أبرزها الحارسين البلجيكي سيمون مينيوليه والألماني لوريس كاريوس.